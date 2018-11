Windanlagenbauer: Siemens Gamesa kämpft mit Kostensenkungen gegen Preisdruck

MünchenDer Windkraft-Konzern Siemens Gamesa leidet weiter unter dem Preisdruck in der Branche. Der Umsatz der Siemens-Tochter brach im abgelaufenen Geschäftsjahr um 17 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro ein und landete damit am unteren Rand der eigenen Erwartungen, wie das Unternehmen am Dienstag in Zamudio bei Bilbao mitteilte.