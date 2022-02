Windanlagenhersteller Nordex prüft Zukunft seiner deutschen Produktionsstandorte

Nordex ist eines der größten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und eines der wenigen börsennotierten im Nordosten. Es hat seine Konzernzentrale in Hamburg, der juristische Stammsitz ist in Rostock. Von den mehr als 8500 Mitarbeitern weltweit arbeiten mehr als 2000 in Mecklenburg-Vorpommern.