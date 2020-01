Windenergie: Siemens Gamesa korrigiert Prognose erneut

Das schockte die Börsianer: In Madrid brach die Gamesa-Aktie um mehr als zehn Prozent ein. Bis Anfang November hatte Tacke noch auf acht bis zehn Prozent Rendite gehofft, musste aber dem anhaltenden Preisdruck bei Windrädern an Land und auf hoher See Tribut zollen. Tacke hatte 2019/20 damals – was das Ergebnis betrifft – als „Übergangsjahr“ bezeichnet. Weitere 600 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden.