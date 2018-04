Windenergie: Siemens Gamesa streicht in Deutschland 200 Stellen

Der Chef der Arbeitnehmervertretung IG Metall Küste Meinhard Geiken warnt, der Personalabbau in der Windindustrie führe zu „Rückschlag für die deutsche Windindustrie“. Seit Anfang vergangenen Jahres hätten die Unternehmen der Windindustrie bereits über 2000 Stellen abgebaut. Von den Unternehmen verlangt er Augenmaß bei möglichen Beschäftigungsproblemen. „Sonst fehlt ihnen das Know-how für künftige Aufträge“ sagt Geiken in einer Mitteilung am Donnerstag.