Windkraft: Siemens Energy lotet Optionen für Gamesa-Komplettübernahme aus

Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch fehlt bisher der Durchgriff auf Siemens Gamesa, weil das Unternehmen mit Sitz in Zamudio im Baskenland selbst an der Madrider Börse gelistet ist. Er steht unter Druck, eine Lösung zu finden, nachdem Pannen und Rückschläge bei der Windkraft-Tochter kein Ende nehmen. Auch im neuen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) rechnet Gamesa mit Verlusten, weil der Hochlauf der neuen Generation von Windturbinen an Land (onshore) Probleme macht. Wegen Schwierigkeiten in der Lieferkette laufen dem Unternehmen zudem die Kosten davon.