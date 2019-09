Windkraft: Siemens-Tochter Gamesa streicht bis zu 600 Stellen

Die Siemens-Windkraft-Tochter Gamesa will in Dänemark bis zu 600 Arbeitsplätze abbauen. "Diese schwierigen Schritte sind notwendig, um verantwortungsvoll auf ein zunehmend wettwerbsintensives Branchenumfeld zu reagieren", sagte der für Dänemark zuständige Landeschef Andreas Nauen am Donnerstag. Die Stellenstreichungen sind Folge der Entscheidung von Siemens Gamesa, die Produktion von Turbinen mit Direktantrieb für den Einsatz an Land wegen des Preiskampfs in der Branche aufzugeben.