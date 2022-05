Windkraftunternehmen: Siemens Energy vor Übernahmeangebot für Tochter Gamesa

Auch Siemens-Energy-Großaktionär Siemens macht Druck. Der Münchner Technologiekonzern will seinen restlichen 35-Prozent-Anteil so schnell wie möglich auf 25 Prozent abbauen, schreckt aber wegen des niedrigen Aktienkurses zurück. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hatte zuletzt die Erwartung geäußert, dass Siemens-Energy-Chef Christian Bruch auf dem Kapitalmarkttag am 24. Mai einschneidende Maßnahmen vorstellen werde: „Das wird wegweisend, davon gehen wir aus.“