Windturbinen: Nordex hofft nach Gewinneinbruch auf Besserung – Aktie im Aufwind

DüsseldorfNach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal stimmen gestiegene Bestellungen den Windturbinenbauer Nordex für den weiteren Verlauf zuversichtlich. „Für das Jahr 2018 erwarten wir unterschiedlich starke Quartale. In der zweiten Jahreshälfte werden Installationen und Umsätze höher als in den ersten beiden Quartalen ausfallen“, kündigte Firmenchef José Luis Blanco am Dienstag an.