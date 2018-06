Windturbinenbauer: Siemens Gamesa heimst in Brasilien Großauftrag ein

DüsseldorfDer Windturbinenbauer Siemens Gamesa hat seinen bisher größten Liefervertrag in Brasilien an Land gezogen. Für die brasilianische Tochter von Iberdrola werde der Konzern 136 Windturbinen mit einer Leistung von insgesamt 471 Megawatt (MW) liefern, teilte die Siemens-Tochter, an der auch Iberdrola beteiligt ist, am Mittwoch mit.