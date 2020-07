Wirecard-Bilanzskandal: Bürgerbewegung fordert radikale Bafin-Reform und einen Führungswechsel

Finanzminister Olaf Scholz will die Bafin nun stärken. Sie brauche mehr Durchgriffsrechte, müsse jederzeit Sonderprüfungen in großem Umfang umsetzen können. Das gelte auch für die Kontrolle von Bilanzen – unabhängig davon, ob der Konzern eine Banksparte habe oder nicht, so der SPD-Politiker. Große Zahlungsdienstleister sollten generell der Finanzaufsicht unterliegen.