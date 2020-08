Wirecard-Skandal: BaFin beginnt mit Überprüfung von Wirecard-Bilanzen

Die Finanzaufsicht BaFin überprüft Wirecard-Bilanzen der Jahre 2017 bis 2019. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) habe mit einem Schreiben vom 20. Juli 2020 berichtet, dass die Wirecard AG die Mitwirkung an der Prüfung verweigert habe oder mit den Prüfungsergebnissen nicht einverstanden gewesen sei, hieß es in einer im Bundesanzeiger am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Wirecard hatte nach einem milliardenschweren Bilanzskandal Ende Juni Insolvenz angemeldet.