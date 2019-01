 Wirtschaft: China stemmt sich mit neuen Maßnahmen gegen Konjunkturabkühlung

Die USA und China haben sich gegenseitig mit Importzöllen überzogen. Sie planen laut der Regierung in Peking für Anfang kommender Woche zwar neue Gespräche zur Beilegung ihres Konflikts. Aber in China, der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft, mehrten sich zuletzt bereits die Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung auch in Folge des Handelsstreits: So schrumpfte die Industrie der Volksrepublik im Dezember erstmals seit zwei Jahren. Nach den Prognosen der Regierung dürfte die chinesische Wirtschaft 2018 um 6,5 Prozent gewachsen sein. Im Jahr zuvor waren es noch 6,9 Prozent.