Wirtschaft Preise in der Türkei im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen

04. Februar 2019 , aktualisiert 04. Februar 2019, 13:17 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In der Türkei werden die Güter seit Monaten immer teuer – vor allem Lebensmittel und Getränke. In zwei Monaten stehen die wichtigen Kommunalwahlen an.