Wirtschaft: US-Konjunktur kühlt ab

Die Konjunkturdaten kamen bei Börsianern gut an: „Das ist genau das, was der Markt gebraucht hat, nicht so schwach, dass die Wirtschaft übermäßig an Schwung verliert, und nicht so stark, dass die Fed von ihrem Zinssenkungskurs Abstand nehmen muss“, sagte Art Hogan vom Vermögensverwalter National Securities.