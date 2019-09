Wirtschaft von oben #15 - Wohnen beim Discounter So sehen die Wohnbauprojekte von Aldi und Lidl aus der Luft aus

Ebenerdiger Parkplatz, große Glasfassade und reichlich Verkaufsfläche. So sieht sie aus, die neue, so genannte Metropolfiliale, die der Discounter Lidl vor wenigen Tagen im Frankfurter Stadtteil Niederrad eröffnet hat. Das Ungewöhnliche daran: Die Kunden gelangen per Aufzug oder Rolltreppe in den eigentlichen Markt. Denn die zweistöckige Bauweise soll in erster Linie Platz sparen. Damit reagiert das Handelsunternehmen auf die in deutschen Städten immer knapperen Flächen. Nicht nur in Frankfurt.