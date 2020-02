Wirtschaft von oben #35 – Flughafen Mexico City: Noch chaotischer als beim BER? Das geht!

Also verkündete der damalige Präsident Vicente Fox 2002 zum ersten Mal den Bau eines neuen Flughafens in Texcoco, rund 20 Kilometer nordöstlich des heutigen Landeplatzes. Leider währte der Traum von mehr Platz und pünktlicheren Verbindungen nicht lange. Kurz nach der Ankündigung protestierten Anwohner. Als die Demonstrationen gewalttätig wurden, stoppte Fox notgedrungen den Bau. Um das anhaltende Wachstum auch ohne Neubau einigermaßen in den Griff zu bekommen, quetschte die Regierung im Jahr darauf ein zweites Terminal in den Südwesten des Geländes. Damit konnte der Flughafen immerhin 32 Millionen Passagiere einigermaßen bequem abfertigen. Doch der Ausbau war umstritten. Denn kaum war der Bau Ende 2007 in Betrieb, begann die Finanzkrise und der Verkehr sackte erstmal um rund acht Prozent ab.