Wirtschaft von oben #37 – Singapore Airshow Wie das Coronavirus Asiens wichtigste Luftfahrtmesse lähmt

Den Aussteller- und Besucherrückgang der Singapore Airshow sehen Beobachter als erstes Anzeichen für eine deutliche Wachstumsdelle, die der Virus bei den Airlines in Asien hinterlassen wird. Am stärkten betroffen dürften chinesische Fluglinien sowie Cathay Pacific aus Hongkong sein.



