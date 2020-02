Wirtschaft von oben #38 – Aralsee Wie der Aralsee zur menschengemachten Katastrophe wurde

In den Sechzigern war der See noch der viertgrößte der Welt. Heute ist nur noch ein Bruchteil von ihm übrig, über 80 Prozent des Wassers sind mittlerweile verloren. Einige Schiffswracks im Sand wirken dort, wo einst der Hafen von Muynak lag, wie von Menschenhand abgestellt. Und tatsächlich: Schuld an allem ist der Mensch.



Zu Sowjetzeiten entschied man sich, in den kargen Regionen um den See Baumwolle anzupflanzen. Die Sträucher sind robust und brauchen nur wenig Nährstoffe zum Überleben – dafür aber umso mehr Wasser. Zu jener Zeit versorgten zwei große Flüsse den Aralsee mit Wasser, dann kamen in den Fünfzigerjahren die Bagger, gruben Kanäle und schufen so ein Bewässerungssystem für die Baumwollfelder. Kurzfristig ergaben sich daraus schnelle Gewinne durch Steigerung der Ernte, entsprechend weiteten die Sowjet-Funktionäre die Anbauflächen aus. Für den See aber blieb immer weniger Wasser übrig.