Wirtschaft von oben #39 – Fracking Wie Fracking die USA befeuert

Dank immer besserer Technik liegen diese Rohstoffreserven mittlerweile nicht mehr außerhalb der Reichweite der Förderindustrie. Die neuen Bohranlagen bringen die Energieträger immer effizienter an die Oberfläche. Fracking hat dafür gesorgt, dass die vorher über Jahrzehnte gesunkene Fördermenge im Permischen Becken mittlerweile wieder steigt. Förderrekorde aus den 1970er-Jahren liegen wieder in Reichweite. Das hat Folgen. Nicht nur für Texas, sondern für das ganze Land.



Denn der Fracking-Boom ist nicht nur auf Texas beschränkt – er beeinflusst auch das wirtschaftliche Leben überall in den USA. In weniger als zwei Jahrzehnten hat der Boom der Technologie den Energiesektor auf den Kopf gestellt. Das große Angebot an Gas hat die Preise sinken lassen und so dreckige Kohlekraftwerke vom Markt gedrängt. Dass die USA zuletzt sinkende CO2-Emmissionen vermelden konnten, hängt vor allem mit dieser Entwicklung zusammen.