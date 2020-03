Wirtschaft von oben #40 – Venedig So leergefegt ist Venedig durch das Coronavirus

Doch es kam schlimmer: Am 15. Februar starb ein 80-jähriger Tourist aus China in Frankreich an dem Virus – der erste Todesfall in Europa. Einige Tage später waren in Italien rund 130 Menschen erkrankt, zwei dem Virus bereits erlegen. Aufgrund der raschen Ausbreitung und um weitere Infektionen zu verhindern, brachen die Verantwortlichen den Karneval in Venedig zwei Tage vor dem eigentlichen Ende ab. „Wir müssen uns drastischen Maßnahmen anpassen“, sagte Luca Zaia, der Präsident der Region Venezien. Dazu zähle die Absage des Karnevals „und sogar noch mehr“.