Wirtschaftliche Schäden: Britische Zentralbank fürchtet Schock bei ungeregeltem Brexit

LondonDie Bank of England hat vor einem wirtschaftlichen Schock im Fall eines ungeordneten Brexits gewarnt. Es könnte zu einem Absturz des Pfundes kommen, was wiederum eine Erhöhung der Zinsen erforderlich machen würde, erklärte Bankchef Mark Carney am Donnerstag. Zuvor hatte die britische Zentralbank den Leitzins wie erwartet bei 0,75 Prozent belassen.