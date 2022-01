Wirtschaftsbericht: EZB erwartet deutlich anziehendes Wachstum im Laufe des Jahres

Die Engpässe bei Ausrüstung, Material und Arbeitskräften in einigen Sektoren bremsten die Industrieproduktion, führten zu Bauverzögerungen und verlangsamten die Erholung in einigen Dienstleistungsbereichen. „Diese Engpässe werden noch eine Zeit lang andauern, dürften sich im Laufe des Jahres 2022 aber abmildern“, heißt es in dem Bericht weiter.