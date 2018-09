Wirtschaftsboom: Experten halten Trumps Politik für einen Konjunktur-Treiber

Bullard verwies auch darauf, dass es derzeit am Arbeitsmarkt gut laufe. Er hielt an seiner Einschätzung fest, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht weiter anheben sollte. Es bestehe nämlich nur eine geringe Gefahr, dass die Inflation sprunghaft ansteige. Bullard ist in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed, der über die Zinsen entscheidet.