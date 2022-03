Wirtschaftskrise: Argentinien erhält neues Milliarden-Hilfsprogramm des IWF

Wegen dieser Risiken soll eine Anpassung des Hilfsprogramms frühzeitig geprüft werden. Das neue Abkommen mit dem IWF ist allerdings in Argentinien umstritten. Der Streit in der regierenden Mitte-Links-Koalition hat sich deswegen verschärft. Kritiker befürchten, dass die mit dem IWF-Programm verbundenen wirtschaftlichen Auflagen die Menschen in dem südamerikanischen Land zusätzlichen belasten werden.