 Wirtschaftskrise: Türkische Inflation fällt wieder unter 20 Prozent

Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Inflationsrate auf sechs bis sieben Prozent drücken. Wie dies gelingen soll, ließ Erdogan am Wochenende in einer Wahlkampfrede in Rize im Nordosten der Türkei allerdings offen. Auch einen genauen Zeitraum nannte er nicht, bezog er sich aber offenbar auf die Zeit nach der Kommunalwahl am 31. März.