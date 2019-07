Wirtschaftslage: Notenbank erwartet für Italien nur moderate Konjunkturerholung

RomDie italienische Notenbank rechnet für das wirtschaftlich angeschlagene Land in den nächsten Jahren mit einer leichten Erholung. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte demnach in diesem Jahr nur um 0,1 Prozent zulegen, teilte die Bank von Italien am Freitag mit. 2020 werden 0,8 Prozent und 2021 dann 1,0 Prozent für möglich gehalten.