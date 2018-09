Wirtschaftsprognose: Frankreich rechnet mit höherem Staatsdefizit

ParisInfolge schlechterer Wirtschaftsaussichten rechnet Frankreich für das kommende Jahr mit einem höheren Staatsdefizit als bislang geplant. Die Regierung erwartet für 2019 nun ein Defizit von 2,8 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf das Wirtschafts- und Finanzministerium berichtete. In einem im April an die EU-Kommission gemeldeten Finanzplan hatte Paris noch auf ein Minus von 2,4 Prozent gesetzt.