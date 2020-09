Wirtschaftsprüfer: EY verliert wegen Wirecard-Skandal Prüfmandat von DWS

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS lässt wegen des Wirecard-Skandals ihre Bilanzen nun doch weiter von KPMG prüfen. Entgegen seiner bisherigen Präferenz habe sich der DWS-Aufsichtsrat entschieden, EY doch nicht als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen, teilte die Fondsgesellschaft am Dienstag in ihrer Einladung zur Hauptversammlung am 18. November mit. Die Deutsche Bank will dagegen bislang an EY als Abschlussprüfer festhalten.