 Wirtschaftsverbände: Brexit, Handelsstreit, GroKo – Deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge in die Zukunft

BerlinDie deutsche Wirtschaft hält den Brexit und die von US-Präsident Donald Trump befeuerten weltweiten Handelskonflikte für die größten Bedrohungen für Wachstum und Wohlstand in Deutschland. „Das größte Risiko in der kurzen Frist ist der Brexit“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf in einer am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Umfrage unter den Präsidenten der wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände.