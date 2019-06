Wirtschaftswachstum: Euro-Konjunktur gewinnt im Mai an Fahrt – aber Aufträge schwächeln

BerlinDie Wirtschaft in der Euro-Zone hat im Mai trotz der schwächelnden Industrie an Schwung gewonnen. Der gemeinsame Einkaufsmanager-Index – der Industrie und Dienstleister zusammenfasst – kletterte um 0,3 auf 51,8 Punkte, wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte.