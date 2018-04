Wirtschaftswachstum: Euro-Zone wächst laut Umfrage stabil

Dass das Barometer von seinem Januar-Hoch nachgegeben hat, findet Williamson „weder überraschend noch alarmierend: Eine derart hohe Wachstumsrate wie damals ist selten von Dauer, nicht zuletzt weil das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann“. Geschadet hätten nicht nur die seit Monaten anhaltende Rekordverlängerung der Lieferzeiten für Materialien in der Industrie und der zunehmende Fachkräftemangel. „In Frankreich brachten die Streiks das Wachstum ins Trudeln – was in den nächsten Monaten auch noch so weitergehen könnte“, erklärte der Chefvolkswirt.