Wirtschaftswachstum: Frankreichs Wirtschaft im 1. Quartal leicht gewachsen

Die nationale Statistikbehörde Insee will ihre Zahlen zum Auftaktquartal am 29. April vorlegen. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau warnte in einem Interview mit französischen Regionalzeitungen, dass das Land angesichts des Ukraine-Kriegs und dessen Auswirkungen auf schlechtere Zeiten zusteuere.