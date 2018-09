Wirtschaftswachstum: Spaniens Konjunktur kühlt ab – schwächere Exporte drücken Wachstum

MadridSchwächere Exportzahlen haben das Wirtschaftswachstum in Spanien auf das niedrigste Niveau seit Ende 2014 gedrückt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent zu, wie aus am Freitag veröffentlichten Daten des Statistikamtes hervorgeht. Damit wurden vorläufige Daten revidiert, die ein Plus von 2,7 Prozent ausgewiesen hatten. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch um 2,8 Prozent zugelegt.