Wohnimmobilien-Entwickler: Finanzinvestor Activum trennt sich von Instone Real Estate

MünchenEin halbes Jahr nach dem Börsengang von Instone Real Estate will sich der Finanzinvestor ActivumSG in einer Blitzaktion von seinem gut 400 Millionen Euro schweren Aktienpaket trennen. Die Investmentbanker der Deutschen Bank boten am Montagabend institutionellen Investoren bis zu 18,3 Millionen Aktien des Essener Wohnimmobilien-Entwicklers zum Kauf an, wie das Geldhaus mitteilte.