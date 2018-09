Wohnmobile: Caravan-Hersteller Hymer wird an US-Rivalen Thor verkauft

MünchenDer schwäbische Wohnmobilhersteller Hymer wird an den US-Rivalen Thor Industries verkauft. Die Amerikaner zahlen rund 2,1 Milliarden Euro für die Erwin Hymer Group (EHG), wie Thor am Dienstag mitteilte. Davon bekommt die Eigentümerfamilie knapp 200 Millionen Euro in Form von Thor-Aktien.