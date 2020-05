Zahlen: Corona-Pandemie trifft Allianz bei Schäden und Kapitalanlagen

Die Allianz spürt die Folgen der Corona-Pandemie sowohl bei den Schäden als auch bei den Kapitalanlagen. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich in der Sachversicherung im ersten Quartal auf 97,8 von 93,7 Prozent, wie Europas größter Versicherer am Dienstag in München mitteilte. Ohne Naturkatastrophen und Corona-Schäden hätte sie bei 94 Prozent gelegen, sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol.