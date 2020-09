Zahlungsabwickler: Übernahme des Rivalen: Worldline macht EU Zugeständnisse beim geplanten Deal

Unter den Zahlungsanbietern grassiert seit einigen Jahren das Fusionsfieber, vor allem in den USA. In der Branche zählt Größe und geografische Reichweite. Durch Zusammenschlüsse können sie außerdem Kosten einsparen. In den USA hatte es im vergangenen Jahr bereits drei spektakuläre Zusammenschlüsse gegeben, die sich auf umgerechnet insgesamt 70 Milliarden Euro beliefen.