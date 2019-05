Zahlungsabwicklern: Global Payments will den Rivalen TSYS für 21,5 Milliarden Dollar übernehmen

Es ist in diesem Jahr bereits der dritte Mega-Deal in der Branche, die durch den verstärkten Online-Handel in den vergangenen Jahren extrem schnell gewachsen ist. Anleger von Total System sollen 119,86 Dollar je Aktie erhalten, das entspricht einem Aufschlag von gut 20 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.