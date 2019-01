 Zahlungsdienstleister: Bafin prüft nach Wirecard-Kursabsturz mögliche Marktmanipulation

Die Wirecard-Aktie war am Mittwoch um bis zu 24,7 Prozent auf 126 Euro eingebrochen. Zuvor hatte die „Financial Times“ über mögliche Straftaten eines Wirecard-Managers in Singapur berichtet. Der Dax-Konzern wies den Bericht als „falsch, ungenau, irreführend und diffamierend“ zurück. Er entbehre jeder Substanz. Das Unternehmen aus Aschheim bei München war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Betrugsvorwürfen, die aber stets im Sande verliefen.