Zahlungsdienstleister: Bis zu 350 Wirecard-Gläubiger bei Versammlung in München

„Das Gericht trägt in Absprache mit dem Insolvenzverwalter durch umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen der Covid-19-Pandemie Rechnung“, hieß es in einer Mitteilung. In dem großen Festsaal finden normalerweise 3000 Menschen Platz, in der Pandemie sind aber nur 350 zugelassen, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Michael Jaffe sagte. Für eine gute Durchlüftung sei gesorgt. In München sind für Mittwoch Temperaturen von 6 bis 12 Grad vorhergesagt.