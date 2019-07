Zahlungsdienstleister: „Financial Times“ lässt Wirecard-Berichterstattung von externer Kanzlei überprüfen

Am Montag hatte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass Wirecard den Verdacht einer Zusammenarbeit zwischen Aktien-Spekulanten und der „FT“ bestätigt sehe. Das Unternehmen habe Beweismittel an die Staatsanwaltschaft München I übergeben, darunter den Mitschnitt eines Gesprächs zwischen zwei Investoren, in dem es um einen bevorstehenden Bericht der Londoner Wirtschaftszeitung über Wirecard gehe, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Das „Handelsblatt“ hatte bereits am Sonntag darüber berichtet.