 Zahlungsdienstleister: Kein Manipulationsverdacht gegen Wirecard-Firmenchefs nach Kurseinbruch

Die Wirecard-Aktie war in der vergangenen Woche unter massiven Beschuss mutmaßlicher Spekulanten geraten, nachdem in der Londoner „Financial Times“ zwei Berichte mit dem Vorwurf krimineller Kontomanipulationen und Dokumentfälschungen gegen einen Wirecard-Mitarbeiter in Singapur erschienen waren. Zeitweise hatte die Aktie des Bezahldienstleisters mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren.