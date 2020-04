Zahlungsdienstleister KPMG-Sonderprüfung liegt jetzt vor: Kein Anlass zur Korrektur der Wirecard-Bilanzen

Eigentlich wurde der Abschlussbericht der seit Monaten laufenden Sonderprüfung bereits am Montag erwartet. KPMG habe das Dokument erst am Dienstagmorgen an Wirecard übergeben, hieß es nun zur Begründung. Der Konzern aus Aschheim bei München stellte den Bericht kurze Zeit später auf seiner Internetseite zum Download bereit.