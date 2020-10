Zahlungsdienstleister : Nets kauft Schweizer Zahlungsterminal-Anbieter

Die rund 90 Mitarbeiter starke CCV Schweiz SA bringe 30 Jahre Erfahrung mit Kartenterminals sowie mit Kassenintegrations-, Kundenbindungs- und Einkaufskartensystemen in die Nets Group ein, teilte Nets am Freitag mit. Die Transaktion dürfte in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Der Kaufpreis wurde nicht offengelegt.