Zahlungsdienstleister: Singapur weitet Ermittlungen im Wirecard-Skandal aus

Senjo bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst als Zahlungsdienstleister und soll laut Medienberichten einer von drei umstrittenen Drittpartnern (TPA) gewesen sein, die angeblich einen Großteil der Einnahmen von Wirecard beisteuerten. Unklar ist, ob und in welchem Umfang das Drittpartnergeschäft von Wirecard überhaupt existierte, wie Wirecard vor einer Woche in einer Pflichtmitteilung an die Börse einräumte.