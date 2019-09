Zahlungsdienstleister: Wirecard arbeitet in China mit UnionPay zusammen

„Der chinesische Markt ist gigantisch, wir erwarten ein signifikantes Wachstum durch die Zusammenarbeit mit UnionPay“, sagte Wirecard-Chef Markus Braun in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Der Zahlungsdienstleister baut sein Geschäft in China aus und kooperiert künftig mit dem Kreditkartenanbieter Unionpay. Davon verspricht sich das Unternehmen aus Aschheim bei München kräftige Zuwächse.