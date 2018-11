Zahlungsdienstleister: Wirecard erwartet 2019 bis zu 800 Millionen Euro Betriebsgewinn

AschheimDer Zahlungsabwickler Wirecard peilt angesichts des boomenden Online-Handels auch im kommenden Jahr ein rasantes Gewinnwachstum an. Der Vorstand um Konzernchef Markus Braun erwartet 2019 ein operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 740 und 800 Millionen Euro, wie der jüngst in den Dax aufgestiegene Finanztechnologie-Konzern am Dienstag mitteilte.