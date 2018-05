Zahlungsdienstleister: Wirecard macht weiter gute Geschäfte mit Online-Shopping

MünchenDer Zahlungsdienstleister Wirecard verdient weiter gut am Einkaufsboom im Internet. Im ersten Quartal machte das Unternehmen unter anderem dank mehr abgewickelter Transaktionen unter dem Strich 70,8 Millionen Euro Gewinn und damit 46,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das TecDax -Schwergewicht am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Der Umsatz stieg um 53 Prozent auf 420,4 Millionen Euro.