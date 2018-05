Zahlungsverkehr: Deutsche Bank attackiert Kreditkartenfirmen

Fluggesellschaften sind ein dankbares Versuchsfeld. Denn die Airlines – vor allem die etablierten Netzwerk-Anbieter – leiden unter chronisch niedrigen Margen. Deshalb versuchen sie schon seit längerem, ihren Erlösanteil am Ticketpreis zu erhöhen, etwa indem sie die vielfältigen Gebühren, die sie an Systempartner zahlen, zu drücken versuchen. Das betrifft Buchungen an Flughäfen ebenso wie die sogenannten Global Distribution Systems, also Buchungsplattformen, über die zahlreiche Ticketverkäufe abgewickelt werden.