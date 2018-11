Zehn Jahre Finanzkrise: BaFin warnt vor Deregulierung und Aufsicht der leichten Hand

„Aber wir brauchen auch Wachsamkeit und wenn erforderlich Rigidität in der praktischen Anwendung. Was wir nicht brauchen, ist ein erneuter Rückfall in Deregulierung und Aufsicht der leichten Hand.“ Wer dies wolle, „macht die nächste Krise zwar besonders gut planbar, allerdings in einer Weise, die uns nicht lieb sein kann“, warnte Hufeld, der seit 2015 an der Spitze der deutschen Finanzaufsicht steht. „Die ließe dann nämlich nicht lange auf sich warten.“